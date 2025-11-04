R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i c e l e b r i a m o l ’ U n i t à N a z i o n a l e , r i c o r d a n d o c o n p r o f o n d a r i c o n o s c e n z a q u a n t i h a n n o c o m b a t t u t o p e r l a s c i a r e a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i u n ’ I t a l i a u n i t a , l i b e r a e d e m o c r a t i c a . M a o g g i r e n d i a m o a n c h e o n o r e a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e , c u i s i a m o e s a r e m o s e m p r e g r a t i p e r i l l o r o i m p e g n o i n I t a l i a e n e l l e m i s s i o n i i n t e r n a z i o n a l i : a l s e r v i z i o d i p a c e , l i b e r t à e s i c u r e z z a , c o n u n c o r a g g i o , u n s e n s o d e l d o v e r e e u n a p r o f e s s i o n a l i t à c h e s o n o e s e m p i o p e r t u t t i n o i ” . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .