R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l a G i o r n a t a d e l l ’ U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e r i n n o v i a m o l a n o s t r a g r a t i t u d i n e v e r s o l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e s o n o i m p e g n a t i p e r l a l i b e r t à e l a s i c u r e z z a . C o n o s c i a m o m o l t o b e n e q u a n t o s i a f o n d a m e n t a l e l ’ i m p e g n o d i c h i i n d o s s a u n a d i v i s a , i n I t a l i a c o m e i n t u t t i i t e a t r i d i c r i s i i n c u i p r o m u o v o n o p a c e , a i u t o e s o l i d a r i e t à . A t u t t i l o r o v a n n o l a n o s t r a a c c o r a t a v i c i n a n z a e l ’ e s p r e s s i o n e d e l n o s t r o r i c o r d o c o m m o s s o p e r t u t t i i c a d u t i ” . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .