R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C i s i a m o p r e s e n t a t i a q u e s t o g r a n d e a p p u n t a m e n t o c o n u n m e s s a g g i o p r o v o c a t o r i o o v v e r o d i c e n d o c h e s e n z a l a c o g e n e r a z i o n e n o n è p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e u n a v e r a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . A b b i a m o s o s t a n z i a t o l a n o s t r a p r o v o c a z i o n e m e t t e n d o a l c e n t r o d e l n o s t r o s p a z i o e s p o s i t i v o u n o d e i n o s t r i m o t o r i p i ù i c o n i c i , l ’ a g e n i t o r 4 0 8 , u n c a m p i o n e d i e f f i c i e n z a c o n u n r e n d i m e n t o e l e t t r i c o s t r a o r d i n a r i o " . C o s ì C h r i s t i a n M a n c a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i 2 G I t a l i a , p a r t e c i p a n d o a E c o m o n d o 2 0 2 5 . " N o n è s t a t a l a s o l i t a d i m o s t r a z i o n e d i f o r z a t e c n o l o g i c a . A l c o n t r a r i o , v o l e v a m o p o r t a r e a l l ’ a t t e n z i o n e d i t u t t i u n f o r t e m e s s a g g i o o m e g l i o u n a p o t e n t e m e t a f o r a v i s i v a . I l v e r o ' m o t o r e ' d i q u e s t a s t r a o r d i n a r i o m o m e n t o d i p a s s a g g i o c h i a m a t o t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a è i l m o t o r e d e l l a c o g e n e r a z i o n e . U n a p r o c e s s o d i p r o d u z i o n e d e l l ’ e n e r g i a c h e s i m e t t e a l s e r v i z i o d i t u t t e l e t e c n o l o g i e r i n n o v a b i l i p e r d a r e u n a s p i n t a f o n d a m e n t a l e a l c a m b i a m e n t o i n c o r s o e a t u t t e l e a z i e n d e c h e g u a r d a n o a d u n f u t u r o d i r e s i l i e n z a , a u t o n o m i a e d e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a ” , d i c h i a r a . L ’ a g e n i t o r 4 0 8 , c o m e t u t t i i m o t o r i 2 G , è ' h y d r o g e n p r o v e n ' e p u ò n a t u r a l m e n t e e s s e r e a l i m e n t a t o a n c h e a b i o g a s e b i o m e t a n o , o l t r e a l g a s n a t u r a l e . “ I n q u e s t i 3 0 a n n i d e l G r u p p o - 1 5 n e l 2 0 2 6 p e r n o i d i 2 G I t a l i a - a b b i a m o l a v o r a t o s u u n a s p e t t o d i s v i l u p p o f o n d a m e n t a l e , c h e m a r c a l a d i f f e r e n z a d i 2 G n e l p a n o r a m a a t t u a l e d i m e r c a t o . A n z i c h é a d a t t a r e i m o t o r i e s i s t e n t i a l c a r b u r a n t e , c o m e s p e s s o a c c a d e , n o i p r o g e t t i a m o e s v i l u p p i a m o i n o s t r i m o t o r i i n b a s e a l t i p o d i g a s u t i l i z z a t o ( g a s n a t u r a l e , b i o g a s , b i o m e t a n o , s y n g a s , i d r o g e n o ) i n m o d o d a o t t e n e r e m i g l i o r i r e n d i m e n t i e m a g g i o r e d u r a t a d e g l i i m p i a n t i . P e r o g n i c a r b u r a n t e , p r o p o n i a m o l a s o l u z i o n e p i ù p u n t u a l e p o s s i b i l e e p r o n t a a l l ’ u s o ” , c o n c l u d e M a n c a .