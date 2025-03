TARQUINIA - “Un anno fa ci lasciava Valentina Paterna, il suo ricordo vive nei nostri cuori e la sua figura ci ispira a dare il massimo per il nostro territorio”. Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli nel giorno del primo anniversario dalla scomparsa della politica tarquiniese. «Oggi per tutti noi è un giorno triste, ricordiamo la figura di una donna straordinaria che, con grande forza e coraggio, ha combattuto fino all’ultimo contro una terribile malattia continuando a portare avanti il suo impegno per i cittadini della Tuscia e del Lazio. Anche se la sua esperienza politica è stata breve, quella lasciata da Valentina è un’eredità importante che la comunità di Fratelli d’Italia tramanderà ogni giorno con i fatti, come la storia del nostro partito insegna. Le sue idee e i suoi valori, oggi più che mai, camminano sulle nostre gambe. Giunga alla famiglia Paterna e a tutte le persone care a Valentina la mia più sentita vicinanza in questo momento difficile”.

