CERVETERI - Nuovo intervento di disinfestazione contro le zanzare sul territorio etrusco. L'intervento sarà effettuato nella notte tra domani e sabato a partire dalle 2. «L'intervento avverrà tutto in una notte e nell'intero territorio comunale», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti che ha tenuto a precisare come questo riguarderà «solamente le aree pubbliche e solamente di riflesso va a colpire le zone private, quali giardini o balconi. Invito pertanto la cittadinanza, a rimuovere eventuali ristagni d’acqua presenti nei terrazzi, come ad esempio quelli che si possono creare nei sottovasi delle piante, in quanto potrebbero aumentare il proliferare di zanzare. È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti, la collaborazione di tutti i cittadini. Giardini o spazi esterni poco curati possono indebolire, anche sensibilmente, l’efficacia degli interventi effettuati».

