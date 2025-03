FIUMICINO - In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, Aeroporti di Roma ha lanciato sui propri canali social la campagna “Voliamo Libere – Il cielo è nostro”. ADR, parte del Gruppo Mundys, intende valorizzare attraverso questa campagna il ruolo e la forza delle donne, rappresentate attraverso i volti e le storie delle passeggere e delle donne che lavorano in aeroporto, sottolineando come ogni piccolo traguardo raggiunto da ciascuna di loro rappresenti un passo importante e una vittoria per tutte le donne.

Protagoniste dell’iniziativa sono le passeggere dell’aeroporto di Fiumicino e Ciampino insieme alle donne delle aziende del Gruppo ADR, della compagnia aerea ITA Airways e degli Enti di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Questa mattina, la campagna è stata inoltre accompagnata dalla distribuzione in aeroporto di t-shirt di colore bianco con il logo ADR in rosso sul davanti e la scritta, sempre in rosso, "Voliamo libere" sul retro.