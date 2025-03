VITORCHIANO - Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro operativo sul posto in vista del prossimo avvio dei lavori di sistemazione dei giardinetti in piazza Umberto I, nonché nell’area lasciata non sistemata nel 2011 tra il parcheggio multipiano ed il distributore di carburante. Presenti l’amministrazione comunale, l’ufficio tecnico, la direzione lavori, il progettista e le imprese coinvolte.

L’intenzione è avviare rapidamente i due cantieri, sin da lunedì 31 marzo 2025, così da poter prima completare l’area giochi in largo Guglielmi. In tal senso è prevista, tra le altre cose, la rimozione della zona in terra e sassi, al cui posto sarà invece posizionata una pavimentazione antishock e antiscivolo a vantaggio di decoro e sicurezza dei bambini. «Per quanto riguarda le attività nella porzione alle spalle del distributore, lasciata senza progetto durante la originaria realizzazione del parcheggio Multipiano, le stesse avranno tempistiche leggermente più lunghe ma non impatteranno sulla logistica e fruibilità della piazza né del parcheggio», spiegano dal palazzo comunale. Opere, quelle previste e sinteticamente descritte, che dopo aver trovato piena copertura economica, in particolare durante il Consiglio Comunale del 15 ottobre 2024, ora possono finalmente entrare nella fase esecutiva. Impegni presi e mantenuti per continuare a crescere, un passo alla volta, tutti insieme», concludono dal Comune.

