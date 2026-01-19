Un tentato furto è stato perpetrato nella notte tra sabato e domenica ai danni di Shape Salon, il salone di parrucchieri di via Garbini. A darne notizia è stato lo stesso titolare che ha pubblicato sui social il video delle telecamere del negozio che riprendono il malvivente. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza. Secondo quanto si vede dal filmato un uomo ha forzato l'ingresso del salone utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno. Avrebbe armeggiato a lungo prima di arrendersi e allontanarsi. I danni alla vetrina e alla porta dell'attività sarebbero comunque ingenti. «Fortunatamente non ci è riuscito ma ha causato diversi danni» ha confermato il titolare. Nel video si vedono delle auto in transito sullo sfondo, da qui l'appello del proprietario: «Se passate davanti a una qualsiasi attività e notate qualcosa di sospetto, avvisate subito le forze dell'ordine: aiuterete sicuramente un commerciante a proteggere la propria attività».