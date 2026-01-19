Auto va in fiamme sulla Cassia sud e il traffico va in tilt. È accaduto nel questo pomeriggio di ieri all’altezza della pensione per cani e gatti “Zoo 2001” in direzione Vetralla. La vettura, una utilitaria, ha preso fuoco per cause che sono ancora in corso d’accertamento. Le fiamme hanno investito anche la vegetazione a lato della strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e a messo in sicurezza l’area. Insieme a loro, i carabinieri sono giunti sul luogo per gestire la viabilità che è stata deviata su strada degli Orti. Presente sul posto anche il personale sanitario del 118 ma per fortuna non c’è stato alcun ferito.