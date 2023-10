Aveva picchiato l’ex compagna fuori dalla discoteca, per lui ora scatta il divieto di avvicinamento. Nello scorso fine settimana personale gli agenti della volante hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 23enne italiano, resosi responsabile di vari episodi di maltrattamenti in danno della ex compagna.

In particolare, il giovane all’inizio di ottobre, al culmine di una violenta lite sorta verosimilmente per motivi di gelosia, aveva aggredito la ragazza colpendola in pieno volto all’esterno di una discoteca del capoluogo.

Per tale condotta l’uomo aveva già ricevuto da parte del Questore di Viterbo la misura di prevenzione del daspo Willy con divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze ai locali pubblici o esercizi per la ristorazione e la somministrazione di pasti e bevande, ubicati nell’intero territorio del Comune di Viterbo, per un periodo di tre anni.

Poi, dopo gli accertamenti seguiti alla minuziosa querela presentata dalla giovane vittima, il provvedimento è stato emesso dal gip e notificato dai poliziotti.