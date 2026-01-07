Tragedia nella notte a Viterbo: un ragazzino di 13 anni precipita dalla finestra e muore. E’ accaduto intorno alle 3,30 in via Palmanova, nel quartiere Paradiso. Il giovane di origine ucraina, è caduto dal terzo piano. I genitori hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo il giovane è arrivato privo di vita in ospedale-

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso e per fare chiarezza sulla vicenda. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella che si sia trattato di un gesto volontario. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.