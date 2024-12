TARQUINIA - Presso la “Cittadella di Semi di pace” è operativo il “Progetto Rondini” per dare concreto sostegno a tutte le donne che possono trovarsi in situazioni di pericolo, ma anche uno spazio di ascolto e accompagnamento per giovani e famiglie. Si garantisce l’assoluta riservatezza e la disponibilità ad accogliere con delicatezza e attenzione. Si potrà accedere al servizio chiamando i numeri: 331.4192159 - 0766.842709. Email: rondini@semidipace.org La Cittadella - Loc. Vigna del Piano.

