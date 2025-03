ALLUMIERE - "Oggi pomeriggio noi dell'aps "Femminile, Plurale" siamo felici di essere presenti presso il Teatro Cariciv all'incontro con l'avvocatessa Luana Sciamanna". Da Allumiere la presidente dell'sssociazione "Femminile, Plurale" Brunella Franceschini e tutto il direttivo annunciano la loro presenza all'incontro che si svolgerà a partire dalle 17.30 al teatro Cariciv di Civitavecchia. "Luana Sciamanna è un'avvocatessa penalista esperta di violenza di genere - spiega la presidente dell'aps "Femminile, plurale", Brunella Franceschini - è una professionista che abbiamo incontrato qualche anno fa e con la quale noi di "Femminile, plurale Premio Letterario Allumiere" abbiamo intrapreso con lei una collaborazione fondamentale per la costruzione del nostro percorso collettivo. Per questo siamo felici di essere presenti all'incontro in cui Luana Scaiamanna presenterà il suo libro “100 motivi per chiudere con un narcisista". Non una ma cento, sono le buone ragioni che l'avvocata Luana Sciamanna propone per chiudere definitivamente un amore tossico. In un elenco inesorabile, spietato e al tempo stesso divertente, l'autrice aiuta donne e uomini a liberarsi dalla trappola della relazione narcisistica". Luana Sciamanna (1978) è nata a Genzano di Roma e vive ad Ariccia, dove svolge la professione forense. È esperta di violenza di genere e relazioni abusanti, collabora con i centri antiviolenza dei Castelli Romani, per i quali svolge consulenza e assistenza legale in favore delle donne vittime di violenza. È inoltre docente per la Regione Lazio nell'ambito della formazione degli operatori della rete antiviolenza territoriale, fondatrice e Presidente dell'associazione di promozione sociale "Crisalide Donne per le Donne" che si occupa di consapevolezza ed empowerment femminile. Scrive di narcisismo e relazioni tossiche su alcune rubriche telematiche. Sugli stessi temi tiene anche una rubrica radiofonica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA