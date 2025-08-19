CIVITAVECCHIA – Il cantiere Ater di via XVI Settembre avanza a ritmo serrato. Dopo la bonifica bellica e le opere propedeutiche alla ricostruzione come le due sottofondazioni, è stata completata la prima gettata di fondazione per uno dei due edifici e avviata l’armatura della seconda palazzina. L’obiettivo operativo, confermato dall’azienda, è chiaro: entro fine agosto procedere con la seconda fondazione, quindi installare le gru e aprire la fase dei lavori in elevazione.

Dal cantiere parlano di operazioni in linea con il programma, con una pianificazione studiata per contenere i disagi: l’arrivo e il montaggio delle gru avverranno in notturna, d’intesa con il Comune, per limitare al minimo l’impatto sulla viabilità, come per le operazioni di demolizione. La sequenza è quella classica dei cantieri complessi: sottofondazioni e impermeabilizzazioni completate, prima fondazione armata e gettata, ora la corsa verso la seconda piastra per chiudere il ciclo delle strutture di base.

Il progetto – finanziato con 6,4 milioni di euro del Pnrr – prevede la ricostruzione delle due “sagome” abbattute nei mesi scorsi, con nuovi stabili ad alta efficienza energetica e standard contemporanei di sicurezza e comfort. L’Ater, dalla sede di via Don Milani, resta fiduciosa e, salvo imprevisti, conta di rispettare la tempistica. La scadenza è quella già indicata: marzo 2026.

Sul fronte operativo, le attività procedono in maniera serrata e in coordinamento con gli uffici comunali per la gestione dei passaggi logistici più delicati. Una volta posate le gru, il cantiere cambierà passo con l’innalzamento dei piani fuori terra, portando in vista i primi volumi dei nuovi fabbricati.

Per via XVI Settembre e per il quartiere il cronoprogramma rappresenta una promessa concreta di rigenerazione urbana: due edifici nuovi al posto delle vecchie strutture, tempi monitorati e una tabella lavori che – al momento – resta agganciata alle scadenze.

Un cantiere che, dopo la “demolizione record” dei mesi scorsi, entra nella fase in cui il nuovo prende forma.

