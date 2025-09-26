FIUMICINO - «I marciapiedi sono ormai diventati impraticabili. Non sappiamo più a chi rivolgerci»: inizia così la segnalazione di una residente di Isola Sacra, in merito alla situazione in cui versa via Trincea delle Frasche, angolo con via Leandro Veri.

La vegetazione ha invaso il passaggio pedonale, costringendo i cittadini a camminare sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria sicurezza. Una criticità ancora più grave soprattutto per i più fragili come bambini, anziani o disabili. La residente sottolinea come l’incuria stia diventando sempre più evidente e pericolosa: non si tratta, infatti, solo di una questione estetica o di decoro urbano. Secondo quanto riferito, i tentativi di segnalare il problema alle autorità competenti non hanno avuto riscontro. Quello che chiede la residente è un intervento urgente. Il suo è un appello accorato che si unisce a molte altre voci che, in diverse zone della città, chiedono maggiore attenzione alla manutenzione urbana e alla tutela dei cittadini.