ARANOVA– Con il decreto dirigenziale n. 3 del 10 giugno 2025, il Comune di Fiumicino ha formalmente avviato il procedimento di esproprio per pubblica utilità relativo al secondo stralcio dell’intervento di ristrutturazione e risanamento idrogeologico di via Siliqua. Il provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto n. 2 del 9 giugno, a causa dell’assenza, per mero errore materiale, dell’elenco delle particelle catastali oggetto dell’asservimento. Ora il procedimento può dirsi completo e ufficialmente efficace.

Il progetto, già inserito nell’Elenco Annuale 2021 delle opere pubbliche e finanziato per un importo pari a 400.000 euro, ha ricevuto nel tempo tutte le approvazioni necessarie. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo con delibera n. 141 del 28 ottobre 2021, riconoscendo la pubblica utilità dell’intervento, e successivamente, con la determinazione dirigenziale RGD n. 6242 del 1 dicembre 2021, anche il progetto esecutivo.

L’esecuzione dell’opera rientra nell’ambito della più ampia pianificazione comunale in materia di sicurezza e manutenzione del territorio. L’intervento in oggetto, infatti, si propone di risolvere situazioni di criticità idrogeologica che interessano una zona residenziale di primaria importanza, soggetta a fragilità ambientale.

I rapporti con i cittadini interessati dall’intervento si sono sviluppati in un clima di collaborazione. Il responsabile del procedimento, Geom. Giovanni Pazzaglia, ha incontrato i proprietari delle aree da asservire per illustrare nel dettaglio il progetto e le modalità di esecuzione. Grazie a questi colloqui, è stato raggiunto un accordo bonario con tutti i soggetti coinvolti, che hanno accettato l’indennità di occupazione temporanea e di servitù prevista e hanno autorizzato formalmente l’accesso del Comune e dell’impresa esecutrice ai fondi interessati.

Il nuovo decreto dirigenziale, firmato dall’ing. Mauro Rosatelli, stabilisce l’asservimento delle aree a favore del Comune e rende esecutivo l’iter, chiarendo anche le modalità con cui i destinatari della notifica – proprietari secondo i registri catastali – devono comunicare eventuali variazioni di titolarità entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto. Il provvedimento sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari entro 30 giorni dalla sua adozione.

In caso di contestazioni, il decreto prevede la possibilità di presentare ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La chiarezza amministrativa e il rispetto delle procedure emergono come elementi centrali di questa fase, che segna un passo avanti verso l’avvio operativo dei lavori. L’atto, oltre ad avere efficacia giuridica immediata, è anche rilevante ai fini della trasparenza amministrativa, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato a marzo 2025.

Il progetto è uno dei tasselli inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e nel Piano triennale delle opere pubbliche, strumenti strategici che tracciano la visione dell’Amministrazione in materia di sicurezza del territorio e prevenzione dei dissesti. In tal senso, il secondo stralcio di via Siliqua rappresenta non solo una risposta concreta a una necessità locale, ma anche una prova di pianificazione coerente, fondi certi e dialogo con i cittadini.