Attenzione alle modifiche alla viabilità in via Santa Maria della Grotticella.

Dal 19 giugno al 2 luglio e dal 6 al 14 luglio sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra via Rossini e via Puccini. Dal 3 al 5 luglio in via Santa Maria della Grotticella sarà istituito il divieto di circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Rossini e via Puccini, con deviazione della circolazione su via Puccini. I provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 432 del 16-6-2023), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Le modifiche alla circolazione saranno portate a conoscenza degli utenti della strada attraverso idonea segnaletica. L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.