VITORCHIANO - Muro di contenimento e messa in sicurezza di via Nunziatella: al via la delimitazione dell’area con istituzione temporanea del divieto di sosta.

Alla luce anche degli ultimi recenti distacchi e scivolamenti di materiale instabile dalla parete tufacea, l’area di intervento sarà delimitata anticipatamente per motivi di sicurezza e per salvaguardare l’incolumità pubblica in vista del prossimo avvio dei lavori previsto, salvo imprevisti, nei primi giorni del prossimo mese di marzo. Un intervento peraltro anticipato lo scorso autunno e affidato nel mese di dicembre.

«Dopo la conclusione della fase progettuale, avvenuta al termine della scorsa estate, e dopo il reperimento delle risorse finanziare, avvenuto durante il consiglio del 15 ottobre 2024 - spiegano dall’amministrazione comunale - si entra finalmente nella fase esecutiva per la definitiva e improcrastinabile messa in sicurezza e sistemazione della scarpata di Via della Nunziatella, nel tratto di collegamento tra via Marconi e via Manzoni. Un lavoro che oggi, alla luce degli ultimi distacchi, viene accelerato ma che era stato già attenzionato e pianificato da tempo. Infatti l’attività di progettazione era stata avviata ad inizio 2024 a seguito di specifico finanziamento ottenuto dal Comune di Vitorchiano dopo specifica richiesta fatta al Ministero dell’Interno.

Attività attese da anni e che finalmente trovano compimento dando una risposta concreta agli impegni presi con i cittadini». «Un’opera che si aggiunge alle tante di prossimo avvio, già avviate o concluse nell’ultimo anno e per le quali, come è stato già anticipato a ottobre 2024 in consiglio comunale, è già presente la copertura economica. Tra queste l’adeguamento sismico alla scuola primaria e secondaria, la nuova mensa scolastica, il centro di raccolta comunale, il marciapiede lungo via B. Cavour, la nuova scuola dell’infanzia con nido comunale, l’ampliamento del cimitero, la sistemazione e potenziamento dei giardinetti in Piazza Umberto, l’efficientamento energetico di alcuni immobili comunali, la nuova centrale termica alla scuola, la nuova illuminazione LED per le principali strade, un primo step di oltre 120mila euro di asfaltature ed il recupero di alcune aree e sentieri naturalistici come la “Fontana del Duca”. A quelle elencate, ne seguiranno poi altre per le quali si sta concludendo la progettazione esecutiva; tra queste l’ammodernamento del campo sportivo comunale (con fondo sintetico e la cui spesa sarà coperto da mutuo agevolato) e il marciapiede tra Vitorchiano e la frazione Paparano, peraltro già finanziato», conclude l’amministrazione.

