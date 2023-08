Via Francigena, riaperto il tratto Viterbo – Vetralla tramite San Martino al Cimino (tappa 41).

L’annuncio arriva direttamente dalla sindaca Chiara Frontini.

«Si raccomandano i pellegrini - si legge nella nota - di attenersi in maniera precisa a quanto indicato nella app di Aevf».

Il percorso è aperto ai pellegrini a piedi.

Per i pellegrini in bici e con ridotta mobilità permane l’obbligo del passaggio dalla Via Francigena in strada Signorino (app Aevf tracciato B 21).

