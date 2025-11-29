CERVETERI – SANTA MARINELLA – Il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (Gatc) celebra il traguardo dei venticinque anni di attività, un quarto di secolo dedicato alla tutela, alla ricerca, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio archeologico dell’Etruria meridionale, secondo lo spirito dei Gruppi Archeologici d’Italia fondati da Ludovico Magrini.

La celebrazione ufficiale si terrà sabato 29 novembre 2025 alle ore 17 presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo del Granarone, in via Francesco Rosati s.n.c. a Cerveteri.

Interverranno Flavio Enei, archeologo e socio fondatore del Gatc, Paolo Marini, presidente dell’associazione, Margherita Eichberg, soprintendente Sabap per l’Etruria Meridionale, i sindaci e altri rappresentanti istituzionali dei Comuni del comprensorio.

Un’occasione, aperta alla cittadinanza, per ripercorrere i principali risultati di venticinque anni di volontariato culturale e per presentare le iniziative previste per il venticinquennale.

Il GatcC, fondato il 12 luglio 1999, è cresciuto nel segno di un volontariato attivo e competente, seguendo fin dall’inizio il modello dei Gruppi Archeologici d’Italia.

Nel celebrare questo anniversario, l’associazione desidera ricordare con gratitudine i soci fondatori: Flavio Enei, Massimo Dentale, Raffaella Grimaldi, Bruno Melfi, Gaetano Camboni, Mario Calice, Manuela Ceccarelli, Franca Gentile, Giuseppe Paterno, Elena Puccio, Marita Ratini e Sergio Sallusti, alcuni dei quali, nel tempo, sono venuti a mancare lasciando un’eredità morale e civica di grande valore.

Il metodo di lavoro basato su partecipazione, studio, operatività e divulgazione ha portato l’associazione a realizzare centinaia di iniziative: ricognizioni sistematiche del territorio, supporto a scavi e indagini archeologiche, monitoraggio dei siti, conferenze, seminari, mostre, lezioni nelle scuole, pubblicazioni, visite guidate, escursioni, viaggi di studio, aperture straordinarie e attività di pulitura e recupero di aree archeologiche.

L’associazione conta oggi circa 350 soci e ha la propria sede operativa presso il Museo del Mare e della Navigazione Antica nel Castello di Santa Severa.

Per le celebrazioni del venticinquennale è stato pubblicato un volume che contiene le tappe principali della sua storia e le prospettive future. Il Gatc ringrazia i soci, i volontari e le istituzioni che in questi anni hanno sostenuto un impegno costante a favore della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio storico del territorio cerite, rinnovando oggi lo spirito e la passione dei soci fondatori.

©