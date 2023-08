LADISPOLI - Stava andando in giro sulle spiagge del litorale con il suo banchetto mobile, per vendere pannocchie arrosto ai bagnanti, quando si è ritrovato davanti gli uomini della Guardia costiera Ladispoli - Marina di San Nicola, guidati dal comandante Cristian Vitale. I marinai lo hanno "intercettato, sulla spiaggia a Marina di San Nicola, nel tratto di arenile pubblico tra El Pareo e il Velico. L'uomo, 50enne di origine marocchina e con regolare permesso di soggiorno, non ha nemmeno tentato la fuga. Per lui è arrivata una multa di 5mila euro e il sequestro e confisca del carretto. Senza autorizzazione è infatti vietato il commercio di alimenti sul pubblico demanio. Il 50enne invece, in barba alle regole, andava in giro sulla spiaggia con l'arrostitore di pannocchie. Era fornito anche di sacchi di carbonella, braciere sempre acceso e olio per alimentare la fiamma. Tutto a pochi passi anche dai bambini che giocano sulla spiaggia. Un vero e proprio pericolo, proprio come lo è la vendita di grattachecche.

In passato infatti, sempre la Capitaneria di porto aveva scoperto che per la loro realizzazione veniva usato ghiaccio sintetico, con l'aggiunta di componenti tossici come il cloro. Da qui era partita un'indagine della Procura di Civitavecchia per frode, abusivismo e attentato alla salute pubblica.

Ma i controlli dei marinai non si stanno concentrando solo sulle spiagge del litorale. Riflettori puntati anche sui ristoranti. In questo caso sono due le attività sanzionate per le norme relative all'Haccp. Irregolarità erano state riscontrate anche sulla tracciabilità del pesce acquistato direttamente da un pescatore sportivo. In questo caso per il ristorante era scattata una sanzione di 4mila euro e il sequestro della merce.

E sempre a Ladispoli era arrivata la sanzione anche per uno stabilimento balneare a causa dell'assenza del bagnino alla sua postazione durante i controlli, che ora, con l'avvicinarsi del ferragosto saranno ancora più ferrei. Sul litorale è infatti previsto l'arrivo di migliaia di persone in vista del lungo ponte di Ferragosto. E tra gli "attenzionati speciali" non mancherà di esserci sicuramente la palude di Torre Flavia dove purtroppo negli anni passati oltre al campeggio notturno sono stati accesi anche dei fuochi (vietati) sulla spiaggia.

