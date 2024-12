CIVITAVECCHIA – La Stazione dei Carabinieri di Arcevia (Ancona) ha denunciato un 40enne di Civitavecchia per truffa. L’uomo aveva messo in vendita sul web 4 cerchi in lega. Un 50enne di Arcevia ha notato la loro compatibilità con la propria auto e ha deciso, perciò, di versare una caparra di 100 euro per “assicurarsel”. I cerchi, tuttavia, non gli sono mai arrivati. Il truffatore - già noto alle forze dell’ordine - è stato individuato e denunciato.