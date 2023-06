CERVETERI - Anche gli arredi del lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, finiscono nel mirino dei vandali. Ignoti si sono divertiti ad imbrattare, con delle scritte, le panchine poste sul lungomare. «Non so dire se sono più arrabbiata o più delusa», ha commentato sui social il sindaco etrusco, Elena Gubetti. «Una delle panchine del nostro lungomare vandalizzata brutalmente e probabilmente irrimediabilmente. La rabbia - ha proseguito ancora il sindaco - è stato il primo sentimento, rabbia di vedere rovinato stupidamente un bene di tutti, nuovo, bello, utile che rende bello il nostro lungomare rovinato dalla stupidità, maleducazione, inciviltà. Alla rabbia è seguita la delusione, mi ero fatta l'illusione che il nuovo lungomare, giunto al suo terzo anno senza aver subito danneggiamenti, fosse un luogo dove il rispetto per il bene comune aveva vinto, dove il senso di comunità faceva da protezione a tutto, è invece mi sbagliavo».

Della vicenda, come spiegato proprio dal primo cittadino, sono state informate le forze dell’ordine «e si farà ricorso alla videosorveglianza per individuare i colpevoli, ma oggi siamo tutti un po’ più poveri. La città - ha concluso - è ti tutti». Quello della panchina a Campo di Mare è l’ultimo di una serie di episodi di vandalismo che purtroppo da anni si sono registrati sul territorio, come ad esempio nei campetti di via Luni, a Cerenova, dove spesso giovanissimi, nelle ore notturne si ritrovano, e oltre a disturbare il riposo dei residenti si “divertono” a distruggere i beni pubblici. ©RIPRODUZIONE RISERVATA