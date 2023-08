Raid vandalico nel quartiere di Pianoscarano.

E’ accaduto nella notte compresa tra mercoledì e giovedì, quando i soliti ignoti (per non usare epiteti poco eleganti) si sono sbizzarriti nel quartiere più antico di Viterbo.

Infatti, oltre ad aver distrutto un posacenere di legno artigianale, che veniva usato civilmente dagli abitanti del quartiere - forse in preda ad un attacco di cistite fulminante - si sono divertiti ad orinare su tutte le panchine di legno che, sono ubicate su piazza Fontan di Piano e su via Piano Scarano.

Purtroppo, questa follia generale che spinge i malviventi a rompere oggetti storici e sporcare la città, sta impazzando in diverse zone del capoluogo: oltre all’episodio appena raccontato, ricordiamo i cartelli della segnaletica stradale spezzati alla base intorno piazza delle Erbe.

L’episodio che si è verificato a Pianoscarano, ieri mattina è stato subito segnalato dai residenti alla polizia locale, che è subito intervenuta sul posto.

Tuttavia gli agenti non hanno poturo far altro che prendere atto della situazione e fare rapporto. L’unico deterrente per questi irresponsabili sono rappresentati dalle tekecamere di videosorveglianza: se tutta la città ne fosse dotata, probabilmente trovebbero ben altro con cui divertirsi.