C’è chi chiede le telecamere, perché affidarsi al buon senso, al rispetto e all’educazione civica sembra essere ormai impossibile. Controlli per garantire che un parco come quello alla Marina dedicato a Flavio Gagliardini non sia continuamente preda dei vandali. Oggi l’area si presenta, per l’ennesima volta, con giochi rotti, inutilizzabili e transennati. Un dolore al cuore per chi, quel parco, l’ha voluto dedicare ad un ragazzo che ha perso la vita troppo presto, donandolo alla città. Città che non sembra meritarselo.

«A febbraio 2020 l’Associazione Flavio Gagliardini Onlus ha donato alla città di Civitavecchia, un parco giochi, un angolo curato e bello, in pieno centro città, dove tutti i bambini potessero divertirsi, nel ricordo di Flavio, un ragazzo speciale – ha scritto sui social la moglie, Venere Tortora - scrivo questo perché forse non tutti conoscono la storia e soprattutto il significato ed il valore di questo parco, credetemi fa male ogni volta assistere a queste immagini, il parco ad oggi risulta quasi del tutto danneggiato. È una sconfitta per tutti noi, soprattutto per noi genitori, perché sono proprio i nostri figli ad averlo ridotto in questo modo. E mi chiedo se si stia facendo il possibile per “proteggere” questo parco dagli atti vandalici. E soprattutto chi deve farlo?».

Ancora più duro il papà di Flavio, Roberto, che amareggiato si dice pronto a togliere la statua del figlio. «Di certo lui – ha spiegato - non merita di stare in mezzo a quello schifo. Non lo avrebbe mai condiviso».