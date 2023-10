LADISPOLI – Se l’età non ha amore, questa coppia romana ne è l’esempio lampante. Sposarsi a 90 anni è possibile, anche dopo 40 anni di fidanzamento. Merito di Valter e Assunta che si sono giurati amore eterno in municipio. A celebrare il rito civile Daniela Marongiu, consigliere comunale che non ha nascosto la propria emozione per il lieto evento nel palazzetto comunale. «Ne sono convinta – sostiene Marongiu – non c’è età per l’amore e per unirsi in matrimonio e queste due splendide persone ce l’hanno appena dimostrato. È stata una cerimonia molto commovente, tante lacrime per tanta felicità. Lo ribadisco: mai dire mai, l’amore esiste e non ha limiti. Queste giornate sono di insegnamento e impariamo da persone sagge che hanno manifestato la loro felicità con le lacrime di gioia. Congratulazioni!».

Lei ex fisioterapista, Valter invece a 89 anni lavora ancora avendo un’azienda industriale di bilance. Vivono nella Capitale nel quartiere Pigneto, mentre Patrizia, figlia di Assunta, risiede a Marina San Nicola.

I neo sposini dopo il matrimonio in municipio a Ladispoli sono andati a trascorrere la luna di miele in una località in Abruzzo per qualche giorno in relax con alcuni familiari.

