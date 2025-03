LADISPOLI - «Ho capito subito la gravità della situazione e ho attivato le manovre salvavita». Tragedia sventata in via Palo Laziale grazie all’abilità di un infermiere ladispolano e istruttore Blsd, Gaspare De Santis, che ha avuto la prontezza di fermarsi con lo scooter, recarsi nel centro sportivo adiacente e avvicinarsi verso l’uomo a terra, un 60enne in arresto cardiaco, iniziando la procedura. Secondi che sembravano minuti, con tanti passanti sotto choc. Dopo 15 minuti l’uomo che aveva avuto un malore ha ripreso il battito anche se era sempre incosciente prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Quelle manovre però hanno consentito di poterlo salvare. Ironia della sorta il 33enne infermiere, operativo nel Centro Adelphi di Roma, stava andando nella Capitale proprio per effettuare un corso di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore. Ironia della sorte si stava recando nella Capitale proprio per un corso di prevenzione. «Le manovre manuali come il massaggio cardiaco – testimonia ancora l’infermerie – possono allungare il momento ma è solo il defibrillatore che in certi casi può fare la differenza, come nel caso dell’altra mattina a Palo in cui poi il battito è tornato. La soddisfazione più grande è che ho saputo dai medici del Gemelli che questa persona si è svegliata e piano piano dovrebbe recuperare proprio grazie al tempismo. Il mio pensiero va prima di tutto ai suoi familiari». Da qui la sensibilizzazione ai corsi Blsd. «È molto importante sensibilizzare questa tematica – prosegue De Santis – perché questa procedura davvero può salvare una vita. Sono infermiere da 12 anni, a breve sarò in servizio al San Camillo, ma da 7 dirigo questi corsi e insisto: chiunque può partecipare alle lezioni». Arriva il commento della giunta di Ladispoli. «Un vero e proprio angelo custode – commenta Gabriele Fargnoli, assessore alle Politiche sociali – a cui, assieme all’amministrazione Grando, penseremo ad un encomio per quello che ha fatto. Sperando naturalmente arrivino notizie confortanti dall’ospedale, però questi corsi sono davvero importanti». Il giorno prima il Gabbiano aveva svolto un corso Blsd addestrando gli istruttori grazie alla protezione civile Dolphin in sinergia con la Misericordia di Santa Marinella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA