CIVITAVECCHIA – Lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale proclamato da Usb a sostegno del popolo palestinese e a difesa della Global Sumud Flotilla è stata organizzata anche a Civitavecchia una mobilitazione in porto.

Alle 9.30 infatti si concentreranno davanti all’Autorità Portuale i lavoratori e le lavoratrici che aderiranno allo sciopero alle varie realtà territoriali che hanno già comunicato la loro presenza.

«L’idea di portare nel cuore del nostro scalo marittimo la mobilitazione a sostegno del popolo palestinese – spiegano da Usb – non nasce soltanto per connettere idealmente Civitavecchia alle altre città portuali, a partire da Genova, attive da tempo sul campo della lotta contro il traffico di armi nei porti civili, ma è anche un modo per ribadire al governo e tutte le istituzioni che tra le città che si affacciano sul Mediterraneo può esserci solo fratellanza e solidarietà. La pace non si delega: costruiamola insieme. Vi aspettiamo al porto di Civitavecchia per ribadire con ancora più forza e convinzione che nessun popolo va lasciato solo e che il silenzio del governo nei confronti di quello che sta accadendo oggi ai palestinesi non è più tollerabile».