LADISPOLI – Borseggiatori in azione a Valcanneto la scorsa settimana (nel mirino una residente) e ora anche a Ladispoli. È un’altra donna a pagarne le conseguenze dopo il furto con destrezza messo a segno nella zona di Palo Laziale, nei pressi del ponte Navarra. È la stessa malcapitata a raccontarlo dopo aver presentato denuncia alla caserma dei carabinieri. «Erano in due – è la testimonianza - uno mi è passato vicino, il secondo mi ha dato la spinta. Mi sono accorta dopo pochi minuti che borsa era aperta e il portafogli ormai non c’era più. Poi sono fuggiti». La signora si è recata subito nella caserma locale dei carabinieri per presentare una denuncia. Spetterà ora ai militari ladispolani cercare di individuare la coppia, probabilmente stranieri per via dell’accento. In via Palo Laziale sono posizionate le telecamere comunali anche se in un’area distante dal furto. «Se qualcuno dovesse ritrovare il portafogli mi contatti, almeno per evitare di dover fare la trafila dei nuovi documenti», ha poi scritto sui social la vittima. Analogo scenario giorni fa a Valcanneto dove due giovanissimi hanno derubato del portafoglio una 35enne. Alcuni passanti hanno pure tentato di inseguire i due furfanti, si presume minorenni, e uno dei due ha perso pure una scarpa da ginnastica inciampando sul marciapiede.

