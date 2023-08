ALLUMIERE - Il Palio si avvicina e nessuno riesce a mandar giù che quest'anno non ci sarà Antonia Monaldi, per tutti l'Ntogna, scomparsa pochi giorni fa. L'ultracentenaria ha scritto tante pagine della storia del paese di cui è sempre stata innamorata e ha sempre difeso con grinta. Insieme a don Vincenzo e don Augusto è sempre stata in prima linea per far crescere la parrocchia, l'oratorio e il santuario e ha sempre fatto del bene. Non è mai mancata alla messa e, dopo una vita di lavoro e sacrifici, con il piglio di una che di prove e battaglie ne ha passate tante, ha sempre lottato senza lamentarsi vivendo fino in fondo la vita di Allumiere e della sua gente dalla sua finestra e dalla panchina della piazza. Forte, caparbia, simpatica, saggia: era una che non passava inosservata perché riconosceva al volo gli "stranieri"; lei sapeva rimproverare chi sbagliava, aveva le sue idee e sapeva farsi valere. Nessuno potrà dimenticare il suo sorriso furbo, il suo amore per la tradizione e la sua forte tempra. Era la storia di Allumiere e sapeva raccontarla tanto bene anche con simpatici aneddoti tanto da far appassionare chiunque. Era schietta e vera. Forte. Non usava tanti convenevoli e non aveva paura di nessuno se doveva difendere qualcuno. Antonia era una contradaiola sfegatata della Polveriera e la sua battaglia goliardica coi contradaioli della Nona ha spesso contraddistinto la storia del Palio. Dalla sua finestra sulla piazza ogni anno si godeva il Palio sfottendono i nonaroli antagonisti della sua Polveriera. È passato alla storia, ad esempio, il lancio dell'acqua sui contradaioli della Nona. Nata ad Allumiere il 2 ottobre dai genitori Lucia ed Angelo, condivise la sua infanzia con le sorelle Alba e Giacinta e, per pochi anni, con il fratello Domenico, che morì prematuramente all’età di 16 anni: fu quello il primo dei grandi lutti che hanno costellato la sua vita. All’età di 20 anni, nel settembre del 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, si è sposata con Amilcare Regnani: avevano pochissime risorse economiche e fu grazie al sussidio statale previsto in quegli anni per le giovani coppie sposate che poterono affrontare le prime spese famigliari. Dalla loro unione nacque il primo figlio, Pietro, che morì dopo 17 mesi. Seguì Siro, che divenne portantino all’ospedale San Paolo (morto nel novembre 2016), Mirella, la prima figlia femmina, morta durante il parto, Pietro, dipendente Enel (papà di Mirko e Diego), anche lui deceduto prematuramente nell’aprile 2009, Bruna - come la sorella morta prematuramente all’età di 4 anni - (Dicembre 1958), Remo, operaio edile (padre di Gianpiero e di Laura), il più piccolo con i suoi attuali 65 anni. Una vita fatta di lavoro duro: raccontava spesso che da ragazza veniva chiamata, insieme ad altre del paese, per ripulire i campi di grano una volta finito raccolto. I campi si trovavano in Zona Mignone, lontani circa 7/8Km dal centro abitato, distanza che percorrevano a piedi sia all’andata che al ritorno con il loro piccolo pezzo di pane e la bottiglia dell’acqua che erano le uniche cose che portavano per mangiare. Questa operazione la chiamava «andare a terra nera», nel senso che quanto rimaneva delle spighe sul campo veniva da loro raccolto ed utilizzato per fare un po’ di farina per la casa o rivenderla per comprarsi un paio di scarpe o un vestitino per la domenica. Durante la guerra, la cosa che più le era rimasta impressa, era la ferocia e la cattiveria che avevano i tedeschi nei confronti dei civili e degli oppositori. Nel 1974, nel palazzo di via Mertel in cui abitava con la famiglia, scoppiò una bombola di gas che rese inagibile completamente gli appartamenti e tutti gli occupanti furono costretti a trovare una nuova sistemazione fin quando non riuscì ad acquistare quella che divenne poi la sua ultima e più conosciuta dimora: l’appartamento di piazza della Repubblica. Fu sempre devota alla Madonna delle Grazie e per moltissimi anni fu una delle “zelatrici” della parrocchia, soprattutto nel periodo di sacerdozio di don Vincenzo Maria Urbani e don Augusto Baldini. Oltre al figlio ed ai nipoti, negli ultimi anni di vita ha avuto la fortuna di conoscere e godere dell’amore dei suoi pronipoti (elencati in ordine cronologico), Dario, Diletta, Caterina e Anastasia. Bellissime e vere le parole di saluto scritte dall'amministrazione comunale: «Allumiere si trova senza più il suo riferimento storico e, spesso e volentieri, anche etico. La dipartita di Antonia ci lascia sgomenti non tanto perché inaspettata, le leggi del mondo e della natura non permettono a nessuno di illudersi, ma proprio perché adesso ci troviamo senza l’ultimo legame tra l’Allumiere del cuore, dell’immaginaria età dell’oro e quella del prosaico presente che conosciamo. In altre parole, ci sentiamo soli e scoperti. Tutti i cittadini viventi di Allumiere hanno visto la sua presenza per l’intero corso della loro vita, tutti noi siamo nati e Antonia c’era già. Per tutti noi è anche il momento della immensa gratitudine nei confronti di una persona che ha tenuto fortissimamente salde le sue radici e la sua “lumieraschità”, nella forma più schietta e genuina che si possa immaginare. L'Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio dei familiari e piange, con tutta la popolazione di Allumiere, la scomparsa della sua cittadina decana». Dolore e sgomento fra i contradaioli: «Ci ha salutato un pezzo di storia di Allumiere - hanno scritto i contradaioli della Polveriera - la nostra cara Antonia, che con il suo "più di un secolo" di vita ha visto crescere e trasformare la nostra contrada. Ti ricorderemo sempre per la tua energia e schiettezza. Il giorno del Palio sarà strano per noi vedere quella finestra vuota».

E proprio gli antagonisti della Nona hanno scritto per lei un bel messaggio: «La Storica Contrada Nona esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa dell'Antonia. Oltre i colori».

