CERVETERI - «Un momento di confronto, conoscenza e informazione su un argomento di fondamentale importanza all’interno di ogni comunità: la gestione dei servizi sociali. Il servizio del nostro Comune a breve è pronto a fare un passo importante e rivoluzionario, passando infatti ad una gestione consortile, una scelta strategica che porterà delle migliorie fondamentali nell’erogazione dei servizi alla persona, di quella fascia di popolazione in situazioni di disagio e che necessita di assistenza ed interventi concreti, celeri e di spessore». A dirlo il sindaco Elena Gubetti dopo l'incontro "Verso il Consorzio", al quale hanno preso parte numerose Cooperative Sociali e realtà del terzo settore del territorio. «La costituzione del Consorzio rappresenta un passaggio innovativo per i Servizi Sociali di Cerveteri – ha aggiunto il sindaco – siamo infatti convinti che ci porterà in tempi brevi a offrire servizi più puntuali, performanti, adeguati e continuativi alla collettività. Una macchina amministrativa più efficiente, capace di rispondere con più rapidità, accedendo anche a risorse provenienti da enti sovracomunali, alle esigenze dei cittadini. In un periodo storico come quello odierno, nel quale il sistema sanitario nazionale mostra segni di grande e continua fragilità, dove molte persone si sentono sole e abbandonate dalle Istituzioni, rafforzare i servizi territoriali rappresenta una risposta concreta, capace di riportare lo Stato tra la gente, capace di farlo nuovamente individuare come un riferimento per i cittadini – ha concluso – sarà un percorso lungo, ma importante che sono convinta, porterà importanti benefici non solo alle persone più fragili ma anche alle amministrazioni comunali che potranno cooperare e lavorare in stretta sinergia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA