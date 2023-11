FIUMICINO - Aveva 34 anniMiko Pacioni, la vittima del tragico incidente avvenuto giovedì 2 novembre 2023, su via Portuense: era alla guida del suo scooter, poi l’impatto fatale a pochi chilometri da Parco Leonardo, proprio dove Mirko viveva da appena un mese con la sua famiglia. Famiglia che ora Mirko ha lasciato: sua moglie e i suoi tre figli non potranno più riabbracciarlo. Mirko era amato da molte persone che non hanno esitato ad avviare una raccolta fondi per stringersi intorno alla sua famiglia ed aiutarla: «La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza – si legge nella campagna organizzata dal Comitato Quartiere Parco Leonardo e che in poche ore ha superato i 10mila euro– Francesca, seppur circondata dall’affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane. Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto.