CERVETERI - Una giornata speciale che consentirà a ragazzi e ragazze con disabilità di vivere un’esperienza emozionante, unica, che porteranno per sempre nel cuore. Domenica 20 agosto a Campo di Mare, nel tratto di arenile davanti la spiaggia Liberamente, dalle 10 alle 19 il campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia è pronto a far sfrecciare sulla cresta dell’onda 70 bambini affetti da disabilità in sella a delle rombanti moto d’acqua. La partecipazione per i ragazzi è gratuita. Per iscrivere il proprio figlio, è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al 3497793955, indicando nome, cognome, tipologia di disabilità e la taglia della maglietta, in quanto ad ogni partecipante verrà fatto dono di un gadget ricordo della giornata. «Insieme a Fabio Incorvaia - ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Francesca Badini - vivremo una giornata divertente, che regalerà un momento unico a tanti ragazzi affetti da disabilità del nostro territorio, una grande festa di sport e di accessibilità in completa sicurezza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA