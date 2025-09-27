FIUMICINO - «Porta una candela, porta la tua voce». L’associazione Donne per la Sicurezza esprime «profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simona Bortoletto , investita a Fiumicino nei giorni scorsi". Lo dichiara in un comunicato stampa Barbara Cerusico presidente dell'associazione.

"Una vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità intera - prosegue -. Per questo motivo, invitiamo cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare al sit-in e fiaccolata in memoria di Simona, che si terrà a Fiumicino (Isola Sacra) il 30 settembre 2025 ore 19,30 in Via Redipuglia angolo Via Mario Giuliano

La nostra voce si unisce a quella di chi chiede chiarezza e giustizia: gli inquirenti e la magistratura devono fare piena luce su questa vicenda, nel più breve tempo possibile.

Il silenzio e l’indifferenza non possono avere spazio di fronte a un dramma che scuote tutti noi. Uniti nella memoria di Simona, per ribadire che nessuna vita può essere spezzata senza verità».