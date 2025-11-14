CERVETERI – Giornata all’insegna della beneficenza. La città etrusca aderisce alla “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: un piccolo gesto per un grande aiuto”. Un evento promosso dalla fondazione del Banco Alimentare nei principali supermercati della città. Durante l’intera giornata, i volontari con la collaborazione e il supporto logistico dell'Esercito Italiano, della Protezione Civile Comunale di Cerveteri e dell'Aeronautica Militare saranno presenti all’ingresso di molti punti vendita tra via Paolo Borsellino, largo Tuscolo, via Doganale, via Settevene Palo, viale Manzoni, via Pertini e via Aurelia. L'iniziativa ha come obiettivo quello di invitare i cittadini a donare alimenti non deperibili, come olio, tonno e carne in scatola, legumi, pelati, alimenti per l’infanzia e pasta, che saranno poi distribuiti a oltre 11 organizzazioni partner territoriali come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, parrocchie che aiutano le famiglie e le persone in difficoltà del territorio. «Ogni anno la risposta di Cerveteri è straordinaria – dichiara la sindaca Elena Gubetti –, un piccolo gesto di ciascuno si trasforma in un grande aiuto collettivo. Invitiamo tutti a partecipare, anche con poco ogni dono conta». Saranno presenti moltissime realtà come Caritas, parrocchia della SS. Annunziata di Palo, Centro Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, parrocchia SS. Trinita’, Consulta dei Migranti e Apolidi di Cerveteri, Scout Agesci Cerveteri 1, Liceo Pertini di Ladispoli, il rione Fontana Morella, la parrocchia Santa Maria Maggiore, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Giovanni Cena, la comunità Fratello Sole, l’associazione Asha e l’Auser.