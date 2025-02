FIUMICINO - Nuova iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente e l’assistenza alla popolazione. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (ANVVFC) ha infatti aperto le selezioni per il nuovo Reparto Bike, un gruppo di volontari che opereranno su due ruote in aree verdi, parchi, pinete, spiagge e boschi, garantendo vigilanza, sicurezza e supporto durante eventi sportivi e manifestazioni.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, potenziare le attività di prevenzione e tutela ambientale nelle zone più difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali, dall’altro, offrire un’assistenza tempestiva alla popolazione in caso di emergenze o necessità. «Per entrare a far parte del Reparto Bike è necessario sostenere un colloquio di selezione, durante il quale verranno valutate le qualità e l’idoneità fisica dei candidati», ha spiegato Remo Stefanelli, responsabiledell’associazione. Superata questa fase, i volontari verranno formati attraverso un percorso di addestramento gestito da istruttori qualificati e docenti esperti. Il programma prevede corsi di bici acrobatica, primo soccorso, antincendio di terzo livello, oltre ad addestramenti specifici e aggiornamenti professionali. Un’opportunità importante per chi desidera mettersi al servizio della comunità e sviluppare competenze utili in ambito di protezione civile e gestione delle emergenze.

Chiunque sia interessato a candidarsi o desideri maggiori informazioni può scrivere a fiumicino1@anvvfc.it oppure lasciare un messaggio al numero 351 723 1096.