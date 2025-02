BAGNOREGIO - «Il 20 febbraio 1965, esattamente 60 anni fa, vennero ultimati i lavori del ponte che dà accesso a Civita di Bagnoregio, segnando un momento storico fondamentale per il nostro borgo». Lo ricorda il sindaco Luca Profili che, in un post su Facebook, sottolinea «come questo ponte rappresenti ancora oggi un elemento vitale per la comunità, non solo per la sua funzione pratica, ma anche come simbolo di cambiamento e progresso».

Ieri mattina, il sindaco Profili ha così incontrato il professor Claudio Margottini, coordinatore del comitato tecnico-scientifico per la conservazione di Civita, per avviare la pianificazione di un evento speciale che si terrà il 12 settembre prossimo. In quella data, si celebrerà l'anniversario dell'inaugurazione del ponte, un'infrastruttura che ha cambiato per sempre il destino di Civita, rendendola più accessibile e visibile al mondo.

L'evento offrirà l'opportunità di celebrare la storia di Civita, onorando la sua tradizione, ma anche guardando al futuro con l'intento di preservare e valorizzare il borgo per le future generazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA