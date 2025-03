FIUMICINO – Uno spazio sicuro, gratuito e accogliente dove rinascere. È stata inaugurata ieri in via Arsia 25/a la nuova sede dell’associazione “Donne per la Sicurezza”, un presidio fondamentale per il contrasto alla violenza di genere e il supporto alle vittime. Il progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino, è stato presentato alla presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca, che ha sottolineato il valore della rete di aiuto per le donne in difficoltà.

La struttura rappresenta un punto di riferimento per tutte coloro che, trovandosi in situazioni di abuso o disagio, cercano una via d’uscita concreta e dignitosa. Non solo uno sportello, ma un vero e proprio luogo di ricostruzione personale e reinserimento sociale, capace di accompagnare le donne in ogni fase del loro percorso di liberazione.

I servizi messi a disposizione spaziano dall’ascolto psicologico alla consulenza legale, dall’assistenza sociale ai programmi per il recupero dell’autonomia. Il cuore del centro batte nell’incontro tra professionalità e umanità, garantite da un’équipe multidisciplinare composta da psicologhe, avvocate, assistenti sociali ed esperte in orientamento. Le donne che si rivolgono al centro potranno intraprendere un percorso personalizzato, che parte dal primo colloquio di ascolto fino alla piena ripresa della vita autonoma. Il supporto psicologico mira a fornire gli strumenti per superare i traumi, mentre la consulenza legale chiarisce ogni aspetto legato alle denunce, alle misure cautelari e alle tutele previste dalla legge. L’assistenza sociale facilita l’accesso ai servizi del territorio, spesso complicato da barriere burocratiche e psicologiche.

Ma la vera forza del progetto è nella visione a lungo termine: percorsi di reinserimento lavorativo, orientamento professionale, corsi di formazione e accompagnamento nella ricerca di un’abitazione sicura. Ogni dettaglio è pensato per favorire l’indipendenza economica ed emotiva delle vittime, evitando così il ritorno in situazioni di pericolo.

L’assessore Picca ha voluto lanciare un messaggio chiaro e forte: “È fondamentale far sapere alle donne in difficoltà che esistono risorse e sostegni pronti ad accoglierle e a supportarle, perché nessuna di loro dovrebbe mai sentirsi sola o impotente di fronte alla violenza. Spesso il silenzio e la paura impediscono alle vittime di chiedere aiuto ed è quindi essenziale che esistano spazi sicuri, dove le donne possano trovare una rete di solidarietà e strumenti concreti per ricostruire la propria vita in modo indipendente; un ambiente dove sentirsi sicure, rispettate e protette.”

Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche numerosi rappresentanti del territorio, esponenti del mondo associativo e cittadine e cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno a una battaglia che riguarda tutta la comunità. Perché la violenza non è mai un problema privato, ma una ferita collettiva da sanare insieme. Il centro “Donne per la Sicurezza” sarà operativo nei prossimi giorni con orari e modalità di accesso che verranno comunicate sui canali ufficiali dell’associazione e del Comune. È un passo importante per Fiumicino, che investe in cultura della prevenzione, tutela dei diritti e pari opportunità, con un’azione concreta al fianco di chi lotta ogni giorno per riappropriarsi della propria libertà.