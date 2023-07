FIUMICINO - L’Ugl Trasporto Aereo informa che in questi giorni si è tenuto un incontro presso il Ministero del Lavoro tra il sindacato e la società Gate Gourmet SpA riguardante la seconda fase di procedura e conciliazione al fine di ottenere il rispetto del CCNL e di tutti gli accordi aziendali precedentemente stipulati per i lavoratori.

“Nonostante i solleciti e gli inviti a rispettare le regole e le leggi – è scritto nella nota Ugl – , l’azienda ha deciso di procedere di concerto, mostrando atteggiamenti discriminatori e ritorsivi nei confronti dei lavoratori iscritti all’UGL e delle Rsa che li rappresentano. Tale comportamento va contro le vigenti normative che tutelano le attività sindacali nei luoghi di lavoro, a difesa di tutti i lavoratori.

Ci chiediamo perché la Gate Gourmet stia agendo in questo modo. Sta forse favorendo l’ascesa di altre single sindacali più congeniali alla sua posizione? L’Ugl Trasporto Aereo non vuole prendere parte a giochi di questo tipo”.

Nella giornata di ieri, tramite un comunicato, l’Ugl Trasporto Aereo ha prontamente informato tutti i lavoratori dell’esito negativo dell’incontro presso il Ministero e ha annunciato che, nelle prossime udienze, il giudice deciderà come affrontare gli atteggiamenti messi in atto da Gate Gourmet nei confronti dei lavoratori e del sindacato. Il Sindacato è determinato a combattere questa situazione e ha deciso di intraprendere un percorso legale, oltre a avviare azioni concrete di risposta che saranno attuate nei prossimi giorni per difendere i diritti calpestati dei lavoratori, che ormai da troppo tempo vengono negati loro.

L’Ugl Trasporto Aereo ribadisce il suo impegno a difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori, assicurando che non si tirerà indietro nella lotta per ottenere quanto spetta loro”.