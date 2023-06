CIVITA CASTELLANA - Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Civita Castellana, in via Enrico Toti, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per garantire la continuità dei servizi, l'Azienda ha predisposto un ufficio postale temporaneo in una struttura posizionata in prossimità della sede di via Toti. Disponibile per l'intero periodo dei lavori, l'ufficio sarà aperto al pubblico da venerdì prossimo (23 giugno) secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05; il sabato fino alle ore 12,35.

Tre gli sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Poste italiane conclude anticipando che nella sede temporanea sarà disponibile anche una sala consulenza.