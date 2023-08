Il mercato di Tusciainbio torna tutti i mercoledì a Valle Faul in veste serale dalle 17 alle 21. Il mercato della sera è una scelta innovativa, fatta dai produttori di Tusciainbio, per venire incontro alle esigenze delle cittadine e dei cittadini di Viterbo. Pane, pasta, verdure e frutta di stagione, composte e prodotti da dispensa, formaggi, carni stagionate e fiori locali e sostenibili questo è il paniere del mercato. Ma “TusciaInBio” non è solo un evento mercatale: ciò che fin dalla prima edizione contraddistingue questa manifestazione è il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, l’attenzione per i bambini e gli incontri presso l’arena per parlare di produzioni biologiche, attività artigianali e progetti associativi. Questo mercoledì iniziamo alle 18,30 con un aperitivo contadino realizzato con i prodotti delle aziende agricole presenti in piazza. Un occasione per conoscere i prodotti e i produttori biologici e contadini della provincia di Viterbo. Per scoprire i prossimi appuntamenti culturali e enogastronomici del mercato serale del mercoledì seguiteci sulle nostre pagine social di Facebook e instangram: TusciainBio. Il mercato Tusciainbio è realizzata con il patrocinio e il contributo del comune di Viterbo, è organizzata da: cooperazione Contadina, mercato della Terra slow Food di Viterbo e Tuscia Aps, Aucs onlus, Slow Food Viterbo e Tuscia.