TARQUINIA - È stato condannato in via definitiva C. P., il 44enne di Tarquinia accusato di truffa on line per la vendita del pellet. Il 14 luglio 2022 la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale, il 26 maggio 2020, il tribunale di Rieti aveva condannato il 44enne alla pena di giustizia per numerose truffe ai danni di acquirenti di pellet. Truffe che sarebbero state commesse nell’ambito di un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa, messa in piedi da un presunto gruppo criminale già esistente e separatamente giudicato. Ora la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da C.P, condannandolo quindi in via definitiva. Il 44enne era finito al centro di un’inchiesta dei carabinieri di Magliano Sabina. L’attività illecita venne scoperta nel 2015: i militari scoprirono 54 episodi fraudolenti con l’indebito incasso di oltre 150mila euro in un arco temporale che va dall’aprile 2014 al febbraio 2015.

La tecnica sarebbe stata quella di creare siti web per la vendita del pellet a prezzi molto concorrenziali. I clienti attraverso la rete seguivano il percorso indicato sui siti per l’acquisto del combustibile, versando le somme richieste attraverso carta di credito, postepay o paypal, su un conto corrente specifico. La promessa era quella della consegna del pellet ad accredito avvenuto, ma questo poi non avveniva.

Oltre al tarquiniese, nell’inchiesta finì anche 60enne di Magliano Sabina, residente a Fabrica di Roma, e il 17 ottobre 2016 finì agli arresti domiciliari con l’accusa di essere il promotore e l’organizzatore della truffa, un pluripregiudicato 63enne, anche lui originario della provincia di Viterbo, domiciliato all’epoca a Santa Marinella, e condannato in primo grado dal tribunale di Rieti, il 21 giugni 2017, a 4 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

