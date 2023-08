CAPODIMONTE - Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia: il corpo senza vita del giovane disperso dal giorno di Ferragosto, è stato trovato e recuperato ieri mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Mohamed Fall, venti anni, di origini senegalesi, stava trascorrendo Ferragosto a Capodimonte, insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Una giornata volata via in maniera serena, fino a quando, nel tardo pomeriggio, la comitiva aveva deciso di noleggiare un pedalò. E’ da qui che il ragazzo si era tuffato nelle acque del lago di Bolsena per non riemergere più. L’allarme era scattato immediatamente e le ricerche erano iniziate in maniera tempestiva: momenti di ansia e concitazione che avevano provocato un malore alla madre di Mohamed. Ieri l’altro le ricerche non avevano avuto esito positivo: del ventenne alcuna traccia fino a ieri mattina, quando grazie all’ausilio di un drone, il corpo è stato individuato «a duecento metri di distanza dal punto in cui era stato visto l’ultima volta e a quattro di profondità», hanno riferito i vigili del fuoco, impegnati del recupero della salma. Per permettere lo svolgimento delle operazioni, il porto della cittadina lacuale è stato temporaneamente bloccato. Sul tragico episodio, adesso, stanno indagando i carabinieri, che avranno il compito di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto si apprende, Mohmed viveva nel capoluogo, dove era conosciuto e benvoluto da tantissime persone; a breve avrebbe dovuto trasferirsi al Nord per motivi lavorativi.

