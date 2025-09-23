TOLFA – Due giovani, una passione condivisa e un amore che va oltre lo sport. Stefano Della Corte e Sara Corrado, fidanzati uniti da un legame forte e dalla passione per i cavalli, hanno portato in alto il nome di Tolfa conquistando prestigiosi titoli al Campionato Italiano di Monta da Lavoro Tradizionale e al Campionato Italiano riservato ai cavalli iscritti al registro sportivo MASAF, che si sono svolti dal 18 al 21 settembre presso il rinomato centro ippico Horses Sporting Club Le Lame di Montefalco, in Umbria. Un appuntamento di altissimo livello, che ha visto sfidarsi circa trecento binomi provenienti da tutte le regioni d’Italia, in quattro prove spettacolari – Addestramento, Attitudine, Abilità Cronometrata e Sbrancamento – capaci di mettere alla prova tecnica, precisione, velocità e affiatamento tra cavallo e cavaliere. Ogni esercizio ha richiesto concentrazione, sensibilità e grande preparazione atletica, elementi che Stefano e Sara hanno dimostrato di possedere e di saper esprimere al meglio nei momenti decisivi.Stefano Della Corte, già vincitore di numerosi trofei e medaglie, ha trionfato nella categoria regina, la Open, in sella a Laika, splendida cavalla di razza Tolfetana. Non da meno la sua compagna, Sara Corrado, che con il suo fedele Mister Kreb ha primeggiato nella categoria Amatori, regalaPer Stefano e Sara, la strada è appena iniziata: il futuro parla già di Europa e promette nuove, entusiasmanti sfide.I due ragazzi non si sono limitati a vincere i rispettivi titoli, ma hanno anche conquistato il Campionato Italiano riservato ai cavalli iscritti al registro sportivo MASAF. Un risultato di particolare valore, perché ottenuto con cavalli allevati in famiglia: Laika, figlia dello stallone dell’ Agraria di Tolfa Urano e di Diana, allevata dal nonno Giovanni Battista Tagliani; e Mister Kreb, allevato e di proprietà del papà di Sara, Luca Corrado. Una vittoria che è anche testimonianza di radici, tradizione e impegno familiare.Grazie a questi straordinari successi, Stefano e Sara sono stati convocati a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Europeo di Monta da Lavoro, che si terrà dall’8 al 12 ottobre in Francia. Un riconoscimento che premia il loro talento e li proietta sulla scena internazionale, portando con sé il nome di Tolfa, della razza Tolfetana e di un’intera comunità che li sostiene con orgoglio.

“Un grazie speciale – hanno detto i due ragazzi – alle nostre famiglie, ai nostri genitori che ci sostengono in ogni occasione e a tutte le persone che ci sono state vicine e ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo”.

