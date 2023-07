LADISPOLI - Approvato l'avviso pubblico per i contributi regionali per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie oppure i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Per accedere al contributo il genitore/tutore dello studente disabile deve: compilare la domanda esclusivamente sul modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli; trasmetterla, corredata della documentazione di seguito indicata, al Comune di Ladispoli tramite PEC, all'indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it, oppure direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune entro e non oltre le 12 del 26 luglio. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/tutore o di chi esercita la potestà genitoriale; copia del documento di riconoscimento dello studente avente diritto; certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale dello studente rilasciata dalla Asl competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità); copia della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3 in caso di studente con disabilità grave; eventuale attestazione delle spese sostenute per l’abbonamento a mezzi di trasporti pubblici.

