FIUMICINO - «Dove sono i mezzi previsti dal contratto?». Con questo interrogativo Barbara Bonanni, consigliera di Sinistra Italiana e Reti Civiche chiede chiarimenti in merito ad alcune anomalie segnalate dagli utenti del Tpl.

« Con la ripresa delle attività della città dopo le vacanze natalizie, gli utenti hanno segnalato anomalie del servizio di trasporto pubblico locale, - spiega la consigliera - come l’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio con conducente, non accessibili ai disabili, su alcune delle linee con maggior affluenza, anche scolastiche, e il mancato passaggio della linea 9».

«Ancora una volta Fiumicino si distingue per una gestione del tutto anomala – prosegue Bonanni – con utilizzo di mezzi che non sono quelli previsti dal contratto e oggettiva diminuzione della capienza per gli utenti, nonché assenza della pedana per i disabili, dimensioni inadeguate alle carreggiate e alle altezze delle alberature.

Abbiamo inoltre appreso in questi giorni dai TG che i mezzi di Fiumicino sono impegnati nel trasporto pubblico in altre regioni, cosa che ritengo gravissima, e soprattutto che sia inaccettabile che la nostra città debba subire questi disservizi, ancor di più a Giubileo iniziato. Chiedo alla presidente De Pascali, che non ha ancora affrontato la tematica nelle sedi opportune, di convocare con urgenza la Commissione Trasporti, – conclude Bonanni – al fine di verificare cosa sta accadendo e la presenza di regolari autorizzazioni, anche comunali, con l’assessore e le aree competenti, al fine di mettere in atto tutte le strategie necessarie a far sì che la nostra città abbia un servizio di trasporto adeguato alle proprie necessità e soprattutto per il quale sta pagando».