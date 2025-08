CIVITAVECCHIA – Ritardi sistematici, corse soppresse, sovraffollamento e scarsa comunicazione. È questo, da anni, il quotidiano dei pendolari che viaggiano da e per Civitavecchia. Disagi diventati ancora più pesanti nelle ultime settimane, complice l’aumento dell’utenza turistica e i cantieri in corso lungo la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia.

A riportare l’attenzione sul tema è il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi ha incontrato il Comitato Pendolari, rappresentato da Benedetto Risi, per un confronto definito «costruttivo, ricco di spunti e proposte concrete».

Durante l’incontro, il Comitato ha illustrato le difficoltà quotidiane vissute da migliaia di pendolari: «ritardi sistematici, sovraffollamento, soppressione delle corse e comunicazione pressoché assente da parte dei gestori del servizio», riportano dal M5S. Un quadro che da tempo compromette la qualità della vita e il diritto alla mobilità di studenti e lavoratori.

Il Movimento ha espresso «grande favore» per la proposta del Comitato di «avviare una collaborazione ampia e trasversale, che coinvolga tutte le forze politiche e istituzionali disponibili». L’obiettivo è chiaro: ottenere un miglioramento concreto delle condizioni di viaggio dei cittadini.

Il M5S si è impegnato a portare le istanze emerse all’attenzione del sindaco Marco Piendibene, affinché il Comune possa farsi portavoce presso Regione Lazio e Trenitalia, sollecitando «interventi tempestivi ed efficaci».

«Siamo convinti – si legge nella nota del gruppo – che il dialogo, la partecipazione attiva e la cooperazione tra cittadini e istituzioni siano l’unica strada per ottenere risultati duraturi, in grado di tutelare il diritto alla mobilità e la qualità della vita di chi ogni giorno utilizza il treno per lavoro o studio».

In attesa di risposte concrete da parte degli enti competenti, la linea del Movimento è quella del confronto costante con i comitati e con chi vive ogni giorno i disagi del trasporto pubblico.

