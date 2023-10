SANTA MARINELLA – Si terrà stamani, presso il Tribunale di Civitavecchia, l’udienza preliminare per stabilire il rinvio a giudizio o meno dei quattro personaggi che erano stati indagati per presunta corruzione a seguito della denuncia del sindaco Pietro Tidei di un anno e mezzo fa.

Nel mirino della Procura di Civitavecchia erano finiti l’imprenditore Fabio Quartieri, i consiglieri comunali Roberto Angeletti e Fabrizio Fronti e l’impiegato Giuseppe Salomone. Al termine delle indagini, coordinate dal pm Roberto Savelli, nell’aprile scorso e dopo aver visionato oltre 4mila ore di intercettazioni ambientali e video, è stata fissata l’udienza preliminare per decidere se i quattro debbano essere rinviati a giudizio per corruzione nell’esercizio della funzione. Nella stessa seduta, il Comune di Santa Marinella, si costituirà parte civile tramite l’avvocato Tognozzi. Sarà una udienza particolarmente interessante perché vede coinvolte persone molto note in città come i due consiglieri comunali Fronti e Angeletti e l’imprenditore Quartieri.

Inoltre, proprio da questa vicenda, dopo la consegna da parte della procura delle intercettazioni richieste dall’Angeletti per preparare la sua memoria difensiva, sono usciti documenti video che nulla hanno a che vedere con la corruzione e cioè i video in cui è chiamato in causa il sindaco Tidei che fa sesso con due donne, oltre a quelli relativi ad altre vicende amministrative, su cui, al momento, pare non siano stati aperti altri fascicoli.

Video che secondo il legale di Tidei non dovevano essere consegnati all’avvocato di Angeletti e che poi invece sono finiti addirittura sui giornali. Tanto che lo stesso sindaco Tidei, ha presentato una seconda denuncia nei confronti del consigliere Angeletti , con l’accusa di revenge porn, tanto che lo stesso, che nega di aver diffuso i video, ha subito una seconda perquisizione dove gli sono stati sequestrati il telefonino, un computer e una pennetta in cui erano archiviate alcune intercettazioni. Anche la sorella dell’Angeletti è stata chiamata in causa, avendo supportato il fratello nelle indagini difensive, ed anche a lei è stato sequestrato il cellulare e un computer di proprietà di un carabiniere non più in servizio a Santa Marinella.

Intanto ieri mattina si è tenuta l’udienza al tribunale del riesame proprio per il presunto caso di “revenge porn” apertosi in seguito alla denuncia di Pietro Tidei nei confronti di Roberto Angeletti, accusato di aver diffuso i video del sindaco che fa sesso con le due donne. Angeletti ha chiesto l’annullamento del sequestro del cellulare e del pc. Il tribunale del riesame si è riservato sulla decisione.

