SANTA MARINELLA – I funerali della giovane ragazza di 16 anni travolta e uccisa dal treno in transito all’altezza della stazione di Santa Severa si celebreranno venerdì alle ore 15 presso la Chiesa Sant’Angela Merici a Santa Severa.

Il sindaco Pietro Tidei e l’amministrazione comunale tutta si stringono al dolore dell’intera comunità cittadina.

“Siamo profondamente addolorati e sconvolti per quel che è accaduto martedì pomeriggio alla stazione di Santa Severa. Mai dovremmo assistere e leggere notizie di questo genere - afferma il sindaco – I dati di morti tragiche tra i giovani in Italia negli ultimi anni sono allarmanti e per questo voglio rivolgere un appello ai nostri ragazzi. Non abbiate timore di chiedere aiuto. E’ del tutto normale. L’errore più grande è quello di chiudersi in sé stessi e avere timore di parlare dei propri problemi. A tutti noi è capitato di vivere momenti difficili, ad alcuni più spesso che ad altri, di sentirsi soli e inadeguati. Ma non siamo mai soli e se notate che c’è qualcuno in difficoltà, tendiamo una mano e siamo pronti a capire e ad ascoltare, ad aiutare».

«Insieme a tutta l’amministrazione comunale – conclude il sindaco - ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici, dei compagni e degli insegnanti del liceo, di tutti coloro che hanno amata e conosciuta la povera ragazza”.

