CIVITAVECCHIA – Proseguono senza sosta le indagini della Polizia ferroviaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, per far luce sul tragico incidente avvenuto attorno alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì lungo la tratta Civitavecchia–Tarquinia, nella zona nord della città. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, costato la vita a Iurii Kulba, 35 anni, operaio della ditta Salcef impegnato nel cantiere di rinnovamento dei binari.

In queste ore vengono ascoltati i colleghi presenti al momento dell’incidente, nella speranza che i loro racconti possano offrire elementi utili a chiarire la dinamica. Il mezzo d’opera coinvolto è stato posto sotto sequestro: sarà oggetto di approfonditi esami tecnici per stabilire se vi sia stata una rottura improvvisa, un malfunzionamento del sistema o se sul tragico esito abbia pesato un errore umano. Le verifiche dovranno dirimere una questione centrale: cosa abbia realmente provocato lo sganciamento del componente che avrebbe colpito l’operaio. La salma del giovane è al momento a disposizione della magistratura per l’autopsia, passaggio necessario per completare il quadro investigativo, prima della restituzione alla famiglia per i funerali.